Карпин заявил, что не имеет права вмешиваться в тренировочный процесс клубов

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о подготовке игроков.
Карпин заявил, что не имеет права вмешиваться в тренировочный процесс клубов
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«Игроки связаны обязательствами со своими клубами, и сборная получает их только за несколько дней до матча», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что такая практика — во всём мире.

«У каждого клуба своё руководство, свои тренировочные и восстановительные планы, и главный тренер сборной не имеет права в них вмешиваться», — добавил Карпин.

Под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Ранее Карпин назвал лучшего нападающего России.

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