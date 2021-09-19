Карпин заявил, что не имеет права вмешиваться в тренировочный процесс клубов
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«Игроки связаны обязательствами со своими клубами, и сборная получает их только за несколько дней до матча», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
Он также добавил, что такая практика — во всём мире.
«У каждого клуба своё руководство, свои тренировочные и восстановительные планы, и главный тренер сборной не имеет права в них вмешиваться», — добавил Карпин.
Под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).
Ранее Карпин назвал лучшего нападающего России.