Карпин заявил, что не имеет права вмешиваться в тренировочный процесс клубов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о подготовке игроков.

«Игроки связаны обязательствами со своими клубами, и сборная получает их только за несколько дней до матча», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что такая практика — во всём мире.

«У каждого клуба своё руководство, свои тренировочные и восстановительные планы, и главный тренер сборной не имеет права в них вмешиваться», — добавил Карпин.

Под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Ранее Карпин назвал лучшего нападающего России.