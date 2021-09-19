Карпин назвал лучшего нападающего России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, кого считает лучшим нападающим страны.
Карпин назвал лучшего нападающего России
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«Смолов», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Летом Карпин сменил на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова после провального выступления команды на чемпионате Европы — 2020.

Под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Смолов в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Карпин признался в наличии конфликта с Артёмом Дзюбой.

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