Карпин назвал лучшего нападающего России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, кого считает лучшим нападающим страны.

«Смолов», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Летом Карпин сменил на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова после провального выступления команды на чемпионате Европы — 2020.

Под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Смолов в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Карпин признался в наличии конфликта с Артёмом Дзюбой.