Талалаев назвал игру с «Краснодаром» худшей в сезоне для «Ахмата»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от игры команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (0:2).

« Это была самая плохая игра в сезоне. Будем разбираться почему. Пропустили два мяча в конце первого тайма. Лишний раз показывает, что команда не умеет терпеть. Во втором тайме остались вдесятером, но это не та агрессия, которая нужна. Меня удивляет, что моя команда в третьем матче подряд уступает в единобрствах. Хотелось бы пройти мимо судейства... Но у меня увезли футболиста, не знаю, что с ним. А сопернику даже желтой не показали. У нас же любое столкновения — фол», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

Ранее Гончаренко отметил самоотверженность сових игроков в матче с «Ахматом».