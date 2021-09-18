Талалаев назвал игру с «Краснодаром» худшей в сезоне для «Ахмата»
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« Это была самая плохая игра в сезоне. Будем разбираться почему. Пропустили два мяча в конце первого тайма. Лишний раз показывает, что команда не умеет терпеть. Во втором тайме остались вдесятером, но это не та агрессия, которая нужна. Меня удивляет, что моя команда в третьем матче подряд уступает в единобрствах. Хотелось бы пройти мимо судейства... Но у меня увезли футболиста, не знаю, что с ним. А сопернику даже желтой не показали. У нас же любое столкновения — фол», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».
Ранее Гончаренко отметил самоотверженность сових игроков в матче с «Ахматом».