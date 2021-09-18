Кириленко рассказал, когда назначат нового тренера сборной России по баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что организация определится с новым главным тренером сборной в течение месяца.

«Мы работаем над вопросом поиска главного тренера. Фамилии называть не могу, иначе сразу наши переговоры с кандидатами усложнятся. Но думаю, мы определимся в течение ближайшего месяца», — цитирует Кириленко ТАСС.

В сентябре должность покинул Сергей Базаревич в связи с истечением срока контракта. Под его руководством команда заняла четвёртое место на чемпионате Европы — 2017 и не сумела отобраться на Олимпийские игры в Токио. Тем не менее специалист остаётся в числе претендентов на пост.

Ранее сообщалось, что в списке претендентов на право возглавить национальную команду находятся два кандидата.