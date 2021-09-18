Кириленко рассказал, когда назначат нового тренера сборной России по баскетболу

Короткая ссылка
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что организация определится с новым главным тренером сборной в течение месяца.
Кириленко рассказал, когда назначат нового тренера сборной России по баскетболу
  • © fiba.basketball

«Мы работаем над вопросом поиска главного тренера. Фамилии называть не могу, иначе сразу наши переговоры с кандидатами усложнятся. Но думаю, мы определимся в течение ближайшего месяца», — цитирует Кириленко ТАСС.

В сентябре должность покинул Сергей Базаревич в связи с истечением срока контракта. Под его руководством команда заняла четвёртое место на чемпионате Европы — 2017 и не сумела отобраться на Олимпийские игры в Токио. Тем не менее специалист остаётся в числе претендентов на пост.

Ранее сообщалось, что в списке претендентов на право возглавить национальную команду находятся два кандидата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить