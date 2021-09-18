Источник рассказал, почему Авен не приобрёл «Спартак» у Федуна

Бизнесмен и болельщик «Спартака» Пётр Авен несколько лет назад хотел приобрести московский клуб, но не сумел договориться с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

«Леонид Федун хотел продать «Спартак» вместе со стадионом сразу после строительства арены. Авен хотел приобрести, но у стадиона была балансовая стоимость, а с клубом всё не так однозначно. Федун просил, условно, десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион — ок. Но за клуб — один рубль. Была такая пропасть, что изначально стало понятно: они никогда не сойдутся. Федун оценивал клуб в астрономическую сумму. Авен нанял компанию Pricewaterhouse, чтобы убедиться в неадекватности оценки. Мы ему показали, что сумма неадекватная, и на этом всё закончилось», — приводит «Матч ТВ» слова источника, занимавшегося оценкой «Спартака».

Федун является владельцем клуба с 2004 года.

Ранее Кафельников заявил, что без смены владельца «Спартак» никогда не станет прежним.