Источник рассказал, почему Авен не приобрёл «Спартак» у Федуна

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Бизнесмен и болельщик «Спартака» Пётр Авен несколько лет назад хотел приобрести московский клуб, но не сумел договориться с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.
Источник рассказал, почему Авен не приобрёл «Спартак» у Федуна
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«Леонид Федун хотел продать «Спартак» вместе со стадионом сразу после строительства арены. Авен хотел приобрести, но у стадиона была балансовая стоимость, а с клубом всё не так однозначно. Федун просил, условно, десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион — ок. Но за клуб — один рубль. Была такая пропасть, что изначально стало понятно: они никогда не сойдутся. Федун оценивал клуб в астрономическую сумму. Авен нанял компанию Pricewaterhouse, чтобы убедиться в неадекватности оценки. Мы ему показали, что сумма неадекватная, и на этом всё закончилось», — приводит «Матч ТВ» слова источника, занимавшегося оценкой «Спартака».

Федун является владельцем клуба с 2004 года.

Ранее Кафельников заявил, что без смены владельца «Спартак» никогда не станет прежним.

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