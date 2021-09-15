Кафельников заявил, что без смены владельца «Спартак» никогда не станет прежним

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников оценил игру московского «Спартака» в стартовом матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Легией» (0:1).

«Чтобы «Спартак» вновь стал таким, каким мы привыкли его видеть, должна произойти смена именно владельца, а не кого-либо ещё», — цитирует Кафельникова Sport24.

Кафельников затруднился оценить игру «Спартака», заявив, что у него вообще нет ни слов, ни эмоций после сегодняшнего матча.

«То, что сейчас происходит с командой, уже практически невозможно исправить. Всё совсем плохо. И дело вовсе не в тренере, а в игроках и владельце», — уточнил он.

Единственный мяч в концовке встречи забил Лирим Кастрати. Во втором туре «Спартак» 30 сентября на выезде сыграет с итальянским «Наполи».

Перед началом матча владелец «Спартака» Леонид Федун вспомнил поражение красно-белых от «Легии» десятилетней давности, пообещав смыть позор.

Ранее болельщик «Спартака» и председатель совета директоров Альфа-банка Пётр Авен высказался о поражении красно-белых от «Легии».