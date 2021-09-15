Авен — о поражении «Спартака» от «Легии»: у команды трясутся поджилки

Болельщик «Спартака» и председатель совета директоров Альфа-банка Пётр Авен прокомментировал поражение красно-белых в стартовом матче группового раунда Лиги Европы УЕФА от «Легии» (0:1).

«Я думаю, что команда совершенно не готова. Это вопрос психологии. У команды трясутся поджилки. Команда психологически не готова забивать», — приводит слова Авена «Спорт-Экспресс».

По его мнению, главный тренер «Спартака» Руй Витория сделал неудачные замены. Авен считает, что ответственность за плачевные результаты команды несёт именно Витория.

Единственный мяч в концовке встречи забил Лирим Кастрати. Во втором туре «Спартак» 30 сентября на выезде сыграет против итальянского «Наполи».

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от польской «Легии».