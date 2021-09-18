«Фиорентина» с Кокориным одолела «Дженоа» в Серии А

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«Фиорентина» на выезде одержала победу над «Дженоа» в матче четвёртого тура итальянской футбольной Серии А.
«Фиорентина» с Кокориным одолела «Дженоа» в Серии А
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Встреча прошла в Генуе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе флорентийцев отличились Риккардо Сапонара и Джакомо Бонавентура на 60-й и 89-й минутах. У хозяев единственный мяч с пенальти в компенсированное время забил Доменико Кришито.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 80-й минуте и заработал жёлтую карточку.

Таким образом, «Фиорентина» набрала девять очков и поднялась на четвёртое место в чемпионате Италии. «Дженоа» с тремя очками находится на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что Кокорин впервые в сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины».

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