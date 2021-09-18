В AS сообщили о вероятных сроках восстановления Бэйла после травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл выбыл на срок около двух месяцев из-за травмы.

По информации AS, валлиец пропустит около 12 матчей и вернётся в строй к концу ноября. Игрок получил повреждение правого подколенного сухожилия во время тренировки 11 сентября перед матчем с «Сельтой».

Бэйл, отыгравший прошлый сезон на правах аренды за английский «Тоттенхэм», успел после возвращения в мадридский клуб провести за него три официальных матча, в которых забил один мяч. Футболист получил уже 24-ю травму с момента своего перехода в «Реал» в 2017 году.

Ранее тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не расстроен сорвавшимся переходом нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в свой клуб.