RMC Sport: Тухель оплатил операцию ребёнку своей домработницы и купил ей дом на Филиппинах

Короткая ссылка
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель совершил добрый поступок.
RMC Sport: Тухель оплатил операцию ребёнку своей домработницы и купил ей дом на Филиппинах
  • © AP

По информации RMC Sport, Тухель оплатил операцию на сердце ребёнку своей домработницы и купил ей дом на Филиппинах.

Он нанял филиппинскую женщину в 2018 году. Она работала домработницей в его доме в Париже.

Узнав о её сложных жизненных обстоятельствах, он помог своей сотруднице.

Напомним, что специалист привёл «Челси» к победе в Лиге чемпионов после ухода из «Пари Сен-Жермен» во второй половине прошлого сезона.

Ранее Тухель назвал «Зенит» сильным соперником в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить