RMC Sport: Тухель оплатил операцию ребёнку своей домработницы и купил ей дом на Филиппинах

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель совершил добрый поступок.

По информации RMC Sport, Тухель оплатил операцию на сердце ребёнку своей домработницы и купил ей дом на Филиппинах.

Он нанял филиппинскую женщину в 2018 году. Она работала домработницей в его доме в Париже.

Узнав о её сложных жизненных обстоятельствах, он помог своей сотруднице.

Напомним, что специалист привёл «Челси» к победе в Лиге чемпионов после ухода из «Пари Сен-Жермен» во второй половине прошлого сезона.

Ранее Тухель назвал «Зенит» сильным соперником в Лиге чемпионов.