Источник: Рангник предложил экс-форварду «Челси» стать спортивным директором «Локомотива»

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Бывший нападающий английских «Челси» и «Ньюкасла» сенегалец Демба Ба может стать спортивным директором московского «Локомотива».
Источник: Рангник предложил экс-форварду «Челси» стать спортивным директором «Локомотива»
  • © fclm.ru

По информации PariFoot au Senegal, руководитель отдела спорта и развития железнодорожников Ральф Рангник предложил Ба занять пост спортивного директора клуба. Сообщается, что в данный момент Демба Ба находится в Москве.

Рангник и Ба познакомились во время совместной работы в немецком «Хоффенхайме». Нападающий выступал за клуб с 2007 по 2011 год, тогда как немецкий специалист был главным тренером команды с 2006 по 2010 год.

В сентябре сенегалец объявил о завершении карьеры игрока.

Ранее полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин заявил, что атмосфера на стадионе московского клуба напоминает ему Англию.

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