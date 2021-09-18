Источник: Рангник предложил экс-форварду «Челси» стать спортивным директором «Локомотива»
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По информации PariFoot au Senegal, руководитель отдела спорта и развития железнодорожников Ральф Рангник предложил Ба занять пост спортивного директора клуба. Сообщается, что в данный момент Демба Ба находится в Москве.
Рангник и Ба познакомились во время совместной работы в немецком «Хоффенхайме». Нападающий выступал за клуб с 2007 по 2011 год, тогда как немецкий специалист был главным тренером команды с 2006 по 2010 год.
В сентябре сенегалец объявил о завершении карьеры игрока.
Ранее полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин заявил, что атмосфера на стадионе московского клуба напоминает ему Англию.