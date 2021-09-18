СЭ: «Автомобилист» расторгнет контракт с вратарём Коваржем

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Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» может расторгнуть контракт с чешским голкипером Якубом Коваржем.
СЭ: «Автомобилист» расторгнет контракт с вратарём Коваржем
  • © hc-avto.ru

По информации «Спорт-Экспресса», клуб расстанется с игроком, сохранив на него права в КХЛ. Коварж помещён в список травмированных до конца сезона.

33-летний чех получил повреждение по ходу минувшего сезона. Летом он перенёс операцию на мениске, вернулся в строй, но вновь травмировался в первой игре сезона-2021/22 с магнитогорским «Металлургом» (2:6).

Коварж выступает за «Автомобилист» с 2013 года (с перерывом на сезон в череповецкой «Северстали»). В прошлом розыгрыше КХЛ вратарь провёл 51 матч в регулярном чемпионате, одержав 26 побед и имея коэффициент надёжности в 92,4%.

Ранее сообщалось, что вратарь «Амура» Патрик Бартошак в порыве эмоций после замены сломал клюшку, едва не травмировав партнёров.

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