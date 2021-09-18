Фетисов рассказал, за счёт чего Гусев заиграет в «Торонто»

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал подписание пробного договора Никиты Гусева с «Торонто Мэйпл Лифс».
Фетисов рассказал, за счёт чего Гусев заиграет в «Торонто»
  • © AP

«Хотелось бы пожелать Гусеву, чтобы он закрепился в «Торонто». Никита — это тот самый игрок, которому нужен нормальный тренер: кто сможет понять, в чём его магия. Если в новом клубе будет как раз такой специалист, то он сможет подписать полноценный контракт», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Он также отметил, что у него есть шанс выступить за сборную России на Олимпиаде. Фетисов считает, что Гусев пригодится национальной команде.

29-летний российский форвард начал минувший сезон в «Нью-Джерси Дэвилз», однако после неудачного старта сезона (2 + 3 в 20 матчах) клуб выставил его на драфт отказов и расторг контракт, после чего он перешёл во «Флорида Пантерз», где провёл восемь матчей и набрал три очка.

Ранее сообщалось, что Гусев заключил пробный контакт с «Торонто Мэйпл Лифс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить