Фетисов рассказал, за счёт чего Гусев заиграет в «Торонто»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал подписание пробного договора Никиты Гусева с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Хотелось бы пожелать Гусеву, чтобы он закрепился в «Торонто». Никита — это тот самый игрок, которому нужен нормальный тренер: кто сможет понять, в чём его магия. Если в новом клубе будет как раз такой специалист, то он сможет подписать полноценный контракт», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Он также отметил, что у него есть шанс выступить за сборную России на Олимпиаде. Фетисов считает, что Гусев пригодится национальной команде.

29-летний российский форвард начал минувший сезон в «Нью-Джерси Дэвилз», однако после неудачного старта сезона (2 + 3 в 20 матчах) клуб выставил его на драфт отказов и расторг контракт, после чего он перешёл во «Флорида Пантерз», где провёл восемь матчей и набрал три очка.

Ранее сообщалось, что Гусев заключил пробный контакт с «Торонто Мэйпл Лифс».