Кабелла: я рад быть в «Краснодаре»

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Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла заявил о правильности своего выбора.
Кабелла: я рад быть в «Краснодаре»
  • РИА Новости

«Я всегда говорил, что после моего дебюта за «Краснодар» я сделал правильный выбор! Я рад быть здесь и счастлив был сыграть за этот клуб в Лиге чемпионов», — написал футболист в своём Instagram.

Он добавил, что уважает свой выбор, а также поблагодарил президента клуба.

31-летний игрок перешёл в «Краснодар» в 2019 году. С тех пор он провёл за команду 51 матч, забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее Кабелла заявил, что, возможно, решение о переходе в «Краснодар» было ошибочным.

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