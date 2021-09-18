Кабелла: я рад быть в «Краснодаре»
- РИА Новости
«Я всегда говорил, что после моего дебюта за «Краснодар» я сделал правильный выбор! Я рад быть здесь и счастлив был сыграть за этот клуб в Лиге чемпионов», — написал футболист в своём Instagram.
Он добавил, что уважает свой выбор, а также поблагодарил президента клуба.
31-летний игрок перешёл в «Краснодар» в 2019 году. С тех пор он провёл за команду 51 матч, забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее Кабелла заявил, что, возможно, решение о переходе в «Краснодар» было ошибочным.