Кабелла допускает, что решение о переходе в «Краснодар» было ошибочным

Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла подробно рассказал о переходе в российский футбольный клуб.

«Мне предложили всё, к чему я стремился: высокую зарплату, тренера, игру в Европе, развитую инфраструктуру. Гислен Принтан сказал мне: «Ты сумасшедший». Я ответил ему: «Знаете, они так много предлагают «Сент-Этьену» за меня, что, я думаю, это может быть хорошо для клуба. Я не могу отказаться от такого предложения», — цитирует его Peuple-vert.fr.

По словам Кабеллы, он уже находился в достаточно немолодом для футболиста возрасте, а ему предложили очень хороший контракт. При этом на месте руководителя «Сент-Этьена» он никогда бы не согласился на этот трансфер. По словам игрока, на тот момент его команда боролась за высокие места в чемпионате Франции, а болельщики любили его.

«Поэтому на месте руководства, даже если бы за меня предложили €13 млн, я бы всё равно не отпустил себя. Все хотели, чтобы я остался, — семья, руководство и тренерский штаб. Я сам принял такое решение. И, возможно, оно оказалось ошибочным. Но мы уже не сможем этого узнать», — добавил Кабелла.

31-летний игрок перешёл в «Краснодар» в 2019 году. С тех пор он провёл за команду 51 матч, забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач.

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