Сулейманов: мы в России не в футбол играем, а просто бьём в сторону нападающего

Нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов сравнил футбол в России и Европе.

«В Европе другой футбол. Мы в России не в футбол играем, а просто бьём в сторону нападающего. Это уже устаревший футбол. Каждый видит футбол по-своему, но, на мой взгляд, такая игра устарела», — цитирует Сулейманова Sport24.

Напомним, что 8 сентября «Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Гиресунспор» на правах арендного соглашения.

В прошедшем сезоне он принял участие в 27 матчах за краснодарскую команду и забил четыре мяча.

Ранее главный тренер клуба в немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге» Алексей Шпилевский сообщил, что летом 2020 года клуб мог купить Сулейманова.