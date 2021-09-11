Тренер немецкого «Эрцгебирге» сообщил, что клуб мог приобрести Сулейманова

Главный тренер немецкого «Эрцгебирге» из второй Бундеслиги Алексей Шпилевский сообщил, что минувшим летом клуб мог приобрести российского нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Уточню: просмотра не было, он к нам не приезжал. Руководству клуба Шапи предложили агенты, и мы реально могли его взять. Была ещё одна кандидатура — тоже юный, перспективный из России, но не хотелось бы называть фамилию», — цитирует Шпилевского «Чемпионат».

По его словам, он был наслышан об игроке, но не следил за ним, а затем была проанализирована его игра в последние месяцы. Он отметил, что талант Шапи был виден сразу, но также специалист заметил, что вингер совершает все действия в основном на одном месте, после чего не очень часто выходит на какое-то продолжение в атаке.

«А во второй Бундеслиге одного таланта мало. Тут другие скорости. В конце концов я принял решение, что это не тот футболист, который нам нужен», — сказал тренер.

Он также добавил, что на место Сулейманова был взят другой футболист.

21-летний форвард является воспитанником «Краснодара», за который сыграл 118 матчей и забил 23 мяча. Во взрослой команде «быков» он дебютировал в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Сулейманов на правах аренды перешёл из «Краснодара» в турецкий «Гиресунспор».