Сулейманов на правах аренды перешёл из «Краснодара» в «Гиресунспор»

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в турецкий «Гиресунспор» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт «Краснодара».

В минувшем сезоне Сулейманов принял участие в 27 матчах «Краснодара», в которых забил четыре мяча.

21-летний форвард является воспитанником «Краснодара», за который сыграл 118 матчей и забил 23 мяча. Во взрослой команде «быков» он дебютировал в 2017 году.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» продлил контракт с Сулеймановым.