Сулейманов на правах аренды перешёл из «Краснодара» в «Гиресунспор»
- globallookpress.com
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт «Краснодара».
В минувшем сезоне Сулейманов принял участие в 27 матчах «Краснодара», в которых забил четыре мяча.
21-летний форвард является воспитанником «Краснодара», за который сыграл 118 матчей и забил 23 мяча. Во взрослой команде «быков» он дебютировал в 2017 году.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» продлил контракт с Сулеймановым.