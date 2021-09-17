Убыток «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/21 составил £92,2 млн

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В сети появилась информация о финансовых показателях английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» по итогам прошлого сезона.
Убыток «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/21 составил £92,2 млн
  • © Phil Noble / AP

Как сообщает The Guardian, доход клуба сперва понизился с £627,1 млн до £509 млн, а затем — до £494,1 млн. Убытки же манкунианцев за финансовый год, который завершился 30 июня, составили £92,2 млн. Отмечается, что это связано с пандемией коронавируса.

При этом долг «Юнайтед» снизился до 419,5 млн фунтов, хотя уровень зарплаты в клубе вырос на 13,6%.

Ранее сообщалось, что «Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед», несмотря на гол Криштиану Роналду.

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