Гвардиола заявил, что не будет извиняться за свои слова о болельщиках «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свои слова о заполняемости домашнего стадиона после матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».
Гвардиола заявил, что не будет извиняться за свои слова о болельщиках «Манчестер Сити»
  • Reuters

«Я сказал, что расстроен заполняемостью стадиона? Возможно, дело в переводе, но я извиняться не буду. Я понимаю, насколько сложным был минувший сезон. Мы настраиваемся добиться чего-то вместе в субботу. Не так важно, как много зрителей смогут прийти, — я буду рад в любом случае. После пяти сезонов болельщики меня не поняли. Но я не буду извиняться», — приводит слова Гвардиолы Sports.Yahoo.

Он отметил, что благодарен фанатам за поддержку в матче с «Лейпцигом», а также подчеркнул, что если кто-то не может прийти на игру, то в этом нет ничего страшного. По его словам, если дорога до стадиона является проблемой для болельщиков, то он больше не будет говорить об этом.

После победного матча с «Лейпцигом» (6:3) Гвардиола признался, что ему бы хотелось видеть больше людей на трибунах в следующей встрече. Болельщики же выразили недовольство этими словами, так как фанатам нелегко добираться на вечерние игры.

Ранее Гвардиола прокомментировал решение «Манчестер Сити» не приобретать нападающего в летнее трансферное окно.

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