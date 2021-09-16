Гвардиола: у нас нет игрока, который будет забивать 25 мячей

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение не приобретать нападающего в летнее трансферное окно.
Гвардиола: у нас нет игрока, который будет забивать 25 мячей
  • © AP Photo/Alastair Grant

«У нас выдающийся состав. У нас те же игроки, что и в прошлом сезоне. Мы лишь поменяли Серхио Агуэро на Джека Грилиша. Сейчас у нас нет игрока, который будет забивать 25 мячей», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

В межсезонье нападающий Серхио Агуэро перешёл из «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону». За «горожан» он провёл 275 матчей, в которых забил 184 мяча.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» одержал победу над «РБ Лейпциг» со счётом 6:3.

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