Гвардиола: у нас нет игрока, который будет забивать 25 мячей

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение не приобретать нападающего в летнее трансферное окно.

«У нас выдающийся состав. У нас те же игроки, что и в прошлом сезоне. Мы лишь поменяли Серхио Агуэро на Джека Грилиша. Сейчас у нас нет игрока, который будет забивать 25 мячей», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

В межсезонье нападающий Серхио Агуэро перешёл из «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону». За «горожан» он провёл 275 матчей, в которых забил 184 мяча.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» одержал победу над «РБ Лейпциг» со счётом 6:3.