Самсонова победила олимпийскую чемпионку Бенчич в четвертьфинале турнира в Люксембурге
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Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4. Самсонова совершила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
Кроме того, российская теннисистка отыграла два брейк-пойнта, выиграла 25 очков на первой подаче и 21 очко на приёме.
Бенчич является чемпионкой Игр в Токио.
В полуфинале Самсонова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии, которая одолела француженку Ализе Корне.
Ранее сообщалось, что греческий теннисист, третья ракетка мира Стефанос Циципас из-за травмы пропустит Кубок Дэвиса.