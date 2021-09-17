Самсонова победила олимпийскую чемпионку Бенчич в четвертьфинале турнира в Люксембурге

Россиянка Людмила Самсонова взяла верх над швейцаркой Белиндой Бенчич в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4. Самсонова совершила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Кроме того, российская теннисистка отыграла два брейк-пойнта, выиграла 25 очков на первой подаче и 21 очко на приёме.

Бенчич является чемпионкой Игр в Токио.

В полуфинале Самсонова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии, которая одолела француженку Ализе Корне.

Ранее сообщалось, что греческий теннисист, третья ракетка мира Стефанос Циципас из-за травмы пропустит Кубок Дэвиса.