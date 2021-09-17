Третья ракетка мира Циципас из-за травмы пропустит Кубок Дэвиса

Греческий теннисист Стефанос Циципас из-за травмы левой ноги не сможет сыграть в матчах Кубка Дэвиса 2021 года.

«Для меня важно то, чего мы достигли на данный момент. И хотя у меня не будет возможности участвовать в соревнованиях на этой неделе (что меня огорчает, потому что я хотел выложиться на полную), важно, что я сейчас нахожусь в Греции», — приводит слова Циципаса Sport24.gr.

Также спортсмен отметил, что всегда гордится возможностью представлять на соревнованиях не только самого себя, но и свою страну.

Циципас является третьей ракеткой мира. В этом сезоне он доходил до полуфинала Australian Open и до финала «Ролан Гаррос», а также выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир в Лионе.

Ранее сообщалось, что Циципас, как и россиянин Даниил Медведев, отобрался на Итоговый турнир АТР в Турине.