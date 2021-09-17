Бывшая жена Овчинникова рассказала о подробностях развода с экс-футболистом

Бывшая жена экс-вратаря «Локомотива», «Бенфики», «Порту», «Динамо» и сборной России по футболу Сергея Овчинникова поделилась информацией о своем расставании с ним.

По словам Инги Вирсе, с которой Овчинников прожил в браке восемь лет, однажды Сергей просто уехал и больше не вернулся, прислав смс с извинениями. Женщина заявила, что в дальнейшем он так и не вышел с ней на контакт, а также игнорировал её сына.

«Мой сын Женя, которого Сергей раньше считал своим, его не интересовал. И о деньгах на его обучение он не заикался. А нам надо было срочно оплатить последний курс. За обучение Женьки заплатил наш друг по «Локомотиву» Вадим Евсеев. Он не торопил, но долг надо было вернуть. Исчерпав все свои возможности, я обратилась за помощью к Сергею», — цитирует Вирсе «Караван историй».

Ранее корреспондент «Матч ТВ» Нобель Арустамян покинул телеканал, сообщив, что не разделяет позицию руководства касательно интервью о личной жизни спортсменов.