Экс-тренер сборной России высказался о причинах неудач отечественных клубов в еврокубках

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением по поводу выступлений «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» в еврокубках.
Экс-тренер сборной России высказался о причинах неудач отечественных клубов в еврокубках
  • РИА Новости

«Уровень нашего футбола заведомо уступает европейскому в интенсивности матчей. Та скорость, которую показывают футболисты во время матча, не позволяет конкурировать с лучшими зарубежными командами. И это вовсе не досужие разговоры: есть объективные показатели, которые всё это подтверждают», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

По его словам, на данный момент необъодимо собрать группу экспертов и понять, откуда идут все проблемы. Как считает сам тренер, неудачи команд из России связаны с объёмом и интенсивностью учебно-тренировочного процесса.

«Здесь нужно определиться с вертикалью: что приносит положительные результаты любой стране мира, где к футболу относятся бережно? Но что касается нас, то фундамент нашего здания не выдерживает никакой критики. Я имею в виду развитие детско-юношеского футбола... Другой момент — тренерские кадры в детских школах. Те люди, которые могли бы дать импульс детско-юношескому футболу, люди, которые сами играли на высоком уровне, в большинстве своём почему-то невостребованы», — добавил специалист.

«Зенит» проиграл в ЛЧ «Челси» со счётом 0:1, «Спартак» уступил с тем же результатом польской «Легии» в Лиге Европы, а «Локомотив» в ЛЕ сыграл вничью с французским «Марселем» — 1:1.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ужесточить лимит на легионеров из-за неудач российских клубов в Европе.

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