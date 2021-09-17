Милонов предложил ужесточить лимит на легионеров из-за неудач российских клубов в Европе

Депутат Госдумы Виталий Милонов после неудач российских клубов в еврокубках предложил ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге.

«Результаты провальные, потому что у нас играют гастарбайтеры в командах. К нам в чемпионат едут второсортные иностранные футболисты, которые просто хотят заработать денег», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, легионеры мешают развиваться российским игрокам, также он отметил, что именно иностранные футболисты «Зенита» вставали на колено в матче Лиги чемпионов с английским «Челси».

«Лимит на легионеров нужно ужесточать, сводить его вообще к нулю. Постепенно прийти к тому, чтобы вообще отказаться от легионеров», — добавил парламентарий.

«Зенит» проиграл в ЛЧ «Челси» со счётом 0:1, «Спартак» уступил с тем же результатом польской «Легии» в Лиге Европы, а «Локомотив» в ЛЕ сыграл вничью с французским «Марселем» — 1:1.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал основную причину неудач российских футбольных клубов в Европе.