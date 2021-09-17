Капелло назвал основную причину неудач российских футбольных клубов в Европе

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о причинах неудач российских команд в еврокубках.

«Я не смотрел матчи российских клубов в еврокубках, но очевидно, что главная причина неудач остаётся такой же: российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, они не выдерживают интенсивности современного футбола», — цитирует Капелло Sport24.

По его словам, это видно как на клубном уровне, так и при игре сборных.

Среди трёх российских команд, выступающих в еврокубках, только «Локомотив» набрал очки в минувших матчах, сыграв вничью с «Марселем» (1:1) в Лиге Европы. «Спартак» в том же турнире проиграл «Легии» (0:1), а «Зенит» уступил «Челси» (0:1).

Ранее журналист из Косова рассказал, что местные жители бурно отреагировали на гол форварда национальной команды и варшавской «Легии» Лирима Кастрати в ворота «Спартака» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.