Журналист из Косова рассказал, что местные жители бурно отреагировали на гол Кастрати «Спартаку»
- Reuters
«Все СМИ в Косове сразу сообщили о голе Лирима Кастрати за «Легию» в ворота «Спартака», — цитирует Беришу Interia.
Также журналист оценил летний переход Кастрати из загребского «Динамо» в польский клуб.
«Легия» — хороший выбор для Кастрати. Реакция жителей Косове на переход игрока из загребского «Динамо» в «Легию» была очень положительной», — сказал Бериша.
Помимо прочего, сотрудник СМИ высказал мнение о дальнейших карьерных перспективах Кастрати.
«Показав хорошую игру в еврокубках, как в матче со «Спартаком», он может добиться ещё одного трансфера, на этот раз более крупного», — заключил журналист.
Он также добавил, что регулярная практика поможет футболисту перейти в более сильную лигу.
Единственный мяч в матче «Спартак» — «Легия» забил Лирим Кастрати.
Ранее полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий извинился перед болельщиками красно-белых за поражение в первом туре Лиги Европы.