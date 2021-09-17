Журналист из Косова рассказал, что местные жители бурно отреагировали на гол Кастрати «Спартаку»

Журналист из Косова Арбен Бериша рассказал о реакции местных жителей на гол форварда сборной Косова и варшавской «Легии» Лирима Кастрати в ворота московского «Спартака» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА (1:0).

«Все СМИ в Косове сразу сообщили о голе Лирима Кастрати за «Легию» в ворота «Спартака», — цитирует Беришу Interia.

Также журналист оценил летний переход Кастрати из загребского «Динамо» в польский клуб.

«Легия» — хороший выбор для Кастрати. Реакция жителей Косове на переход игрока из загребского «Динамо» в «Легию» была очень положительной», — сказал Бериша.

Помимо прочего, сотрудник СМИ высказал мнение о дальнейших карьерных перспективах Кастрати.

«Показав хорошую игру в еврокубках, как в матче со «Спартаком», он может добиться ещё одного трансфера, на этот раз более крупного», — заключил журналист.

Он также добавил, что регулярная практика поможет футболисту перейти в более сильную лигу.

Единственный мяч в матче «Спартак» — «Легия» забил Лирим Кастрати.

Ранее полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий извинился перед болельщиками красно-белых за поражение в первом туре Лиги Европы.