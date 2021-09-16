Ломовицкий извинился перед болельщиками «Спартака» за поражения от «Легии»

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Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий извинился перед болельщиками команды за поражение от варшавской «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Ломовицкий извинился перед болельщиками «Спартака» за поражения от «Легии»
  • РИА Новости

«Мне хотелось бы извиниться за игру с «Легией». Я сыграл ужасно. Понимаю цену своей ошибки, ведь именно мой игрок стал автором решающего гола. У «Спартака» сейчас тяжёлое время. Понимаю эмоции болельщиков», — цитирует  Ломовицкого «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Лирим Кострати.

Ранее Российский футбольный союз объявил об изменениях в составе судейской бригады на матч восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак».

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