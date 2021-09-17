Сергей Иванов назвал выход «Жальгириса» из Единой лиги ВТБ политическим решением

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Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказался о выходе из турнира «Жальгириса» и других литовских клубов.
Сергей Иванов назвал выход «Жальгириса» из Единой лиги ВТБ политическим решением
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Нам очень жаль, что из Единой лиги ВТБ ушёл «Жальгирис» и все литовские клубы. Литва — это баскетбольная страна. Для них гораздо большая трагедия, чем для нас, что их сборная не отобралась на Олимпиаду. В Литве баскетбол — это спорт номер один. У них сильные клубы, у них-то молодых игроков воспитывают прекрасно», — цитирует Иванова РИА Новости.

Тем не менее функционер, который также является специальным представителем президента России, считает, что покинуть Единую лигу ВТБ клубы из Литвы заставило правительство их страны. 

«Это решение на 100% политическое. Им было приказано выйти из турнира и не играть с враждебным государством. Они откровенно используют спорт как политику. Ждать тут нечего», — добавил Иванов.

Ранее Иванов заявил, что все решения о допуске зрителей на трибуны должен принимать Роспотребнадзор.

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