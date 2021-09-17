Иванов заявил, что все решения о допуске зрителей на трибуны должен принимать Роспотребнадзор

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал об ограничениях по количеству зрителей на спортивных мероприятиях в России.

«В России единственным органом, который определяет допустимое количество зрителей, является Роспотребнадзор, который не волнует, что происходит в Англии, Германии и других странах. Мы должны заботиться о безопасности своего населения. Поэтому я здесь придерживаюсь жёсткой позиции — всё должен решать Роспотребнадзор», — цитирует Иванова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Также функционер выразил мнение о работе главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«А так как они достаточно разумные люди, то они в зависимости от ситуации то ослабляют ограничения, то ужесточают их. И это правильно, я с этой позицией полностью согласен. Анна Юрьевна Попова действует очень профессионально и патриотично, спасибо ей за это большое», — добавил Иванов.

На матчах Суперкубка Лиги ВТБ будет установлено ограничение в три тысячи зрителей.

Ранее Единая лига ВТБ опубликовала бюджеты клубов за сезон-2020/21.