В Единой лиге ВТБ пять клубов имеют более чем миллиардные бюджеты

Баскетбольная Единая лига ВТБ опубликовала данные о бюджетах клубов за сезон-2020/21.

Лидером по размеру бюджета — более 2 миллиардов 780 миллионов рублей — стал действующий чемпион турнира московский ЦСКА, сообщает ТАСС. На втором месте по данному показателю находится петербургский «Зенит» (1,959 млрд), на третьем — «Химки» (1,709 млрд).

Далее в списке расположились краснодарский «Локомотив-Кубань» (1,287 млрд), казанский УНИКС (1,086 млрд), пермская «Парма» (362 млн), «Нижний Новгород» (313 млн), красноярский «Енисей» (203 млн) и саратовский «Автодор» (199 млн).

Бюджет всей лиги в сезоне-2019/20 также был профицитным, а доходы составили 693,6 млн рублей.

Ранее стало известно, что Единая лига ВТБ и телеканал «Матч ТВ» продлили договор о сотрудничестве.