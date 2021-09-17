Шварц сравнил «Динамо» с немецким «Майнцем»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц провёл параллели между тренировочным процессом в своей нынешней команде и в немецком «Майнце», который он возглавлял ранее.
Шварц сравнил «Динамо» с немецким «Майнцем»
  • РИА Новости

«Мы сейчас находимся на том же уровне (тренировочном), что и «Майнц». У нас есть представление о данных, которые мы хотим видеть по общему пробегу, спринтам и рывкам. Сейчас команда выполняет нужный объём, в том числе и высокоскоростной работы», — цитирует Шварца портал Sports.ru.

Также немецкий специалист отметил, что, несмотря на это, тренерский штаб не намерен останавливаться на достигнутом.

«Плюс важна работа не только над общекомандными показателями, но и над индивидуальными. Исходя из полученных данных мы распределяем нагрузку между игроками», — добавил тренер.

Шварц возглавлял «Майнц» с 2017 по 2019 год. Наивысшим достижением команды под его руководством стало 12-е место в немецкой футбольной Бундеслиге. «Динамо» он тренирует с октября 2020 года. На данный момент бело-голубые занимают пятое место в Российской премьер-лиге.

Ранее Шварц заявил, что отказы игроков бело-голубых и сборной России Константина Тюкавина и Арсена Захаряна являются его инициативой.

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