Шварц: отказ от интервью Захаряна и Тюкавина — моя инициатива

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о желании отгородить Арсена Захаряна и Константина Тюкавина от медиа.

«Отказ от интервью Захаряна и Тюкавина — моя инициатива. Если в их поведении я видел бы какие-то изменения, с ними нужно было бы проводить дополнительные беседы. Этих изменений нет», — цитирует Шварца Sports.ru.

Он заявил, что каждый раз говорит Захаряну и Тюкавину о фокусе на тренировках. Шварц считает, что молодых игроков полезно убрать от медиа.

«Но следующий шаг неизбежен и так же важен — нужно учиться давать интервью, общаться с журналистами», — добавил Шварц.

Ранее Шварц заявил, что в сборной России Захарян — игрок Валерия Карпина.