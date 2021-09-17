Шварц: отказ от интервью Захаряна и Тюкавина — моя инициатива

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о желании отгородить Арсена Захаряна и Константина Тюкавина от медиа.
Шварц: отказ от интервью Захаряна и Тюкавина — моя инициатива
  • РИА Новости

«Отказ от интервью Захаряна и Тюкавина — моя инициатива. Если в их поведении я видел бы какие-то изменения, с ними нужно было бы проводить дополнительные беседы. Этих изменений нет», — цитирует Шварца Sports.ru.

Он заявил, что каждый раз говорит Захаряну и Тюкавину о фокусе на тренировках. Шварц считает, что молодых игроков полезно убрать от медиа.

«Но следующий шаг неизбежен и так же важен — нужно учиться давать интервью, общаться с журналистами», — добавил Шварц.

Ранее Шварц заявил, что в сборной России Захарян — игрок Валерия Карпина.

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