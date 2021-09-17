Футболист Лебеденко рассказал об особенностях жизни в Грозном

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Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко, который ранее выступал за грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»), рассказал об особенностях жизни в столице Чечни.
Футболист Лебеденко рассказал об особенностях жизни в Грозном
  • РИА Новости

«Мне местные ребята рассказали основные правила поведения. Нельзя ходить по улице в шортах, за руку с женой, целоваться на людях и так далее. Однажды я приехал с выезда в шортах — не оказалось при себе брюк. Пришлось с нижнего паркинга быстро зайти в магазин и купить штаны», — цитирует Лебеденко Sport24.

Он признался, что продавец его всё равно начал ругать и объяснять, что нельзя так ходить по городу. Причём футболист ему как раз говорил, что идёт покупать штаны, но это не волновало возмущённого мужчину.

«Потом — когда купил, показал ему. Он такой: «Молодец!» — добавил спортсмен.

Лебеденко выступал за «Терек» с 2012 года по 2017-й. Он провёл за команду 147 матчей, забил 21 мяч и отдал 14 результативных передач.

Ранее Лебеденко рассказал о посещении резиденции Кадырова.

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