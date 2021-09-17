Футболист Лебеденко рассказал о посещении резиденции Кадырова

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Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о встречах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым во время своего выступления за грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»).
Футболист Лебеденко рассказал о посещении резиденции Кадырова
  • РИА Новости

«Раз в год он посещал тренировки. Пару раз в год приглашал в резиденцию. Всегда был на позитиве», — цитирует спортсмена Sport24.

По его словам, президент республики всегда поддерживал игроков команды, даже когда они плохо выступали. Кроме того, футболист рассказал о впечатлениях от резиденции Кадырова.

«Поразили её размеры и зоопарк, в котором были тигры и львы. Внутри всё красиво, благородно. У нас там был ужин, а затем прогулка до зоопарка, где мы смотрели на зверей. Тренировался ли Кадыров с нами? Пару раз приходил — после тренировки играли с ним и с президентом клуба. Конечно, уровень подтягивать надо, ха-ха», — сказал Лебеденко.

Лебеденко выступал за «Терек» с 2012 по 2017 год. Он провёл за команду 147 матчей, забил 21 мяч и отдал 14 результативных передач.

Ранее Лебеденко рассказал об опыте общения с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым во время их совместной работы в «Тереке».

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