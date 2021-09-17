Матч «Спартака» с «Уфой» смогут посетить 13,5 тысячи зрителей

Московский «Спартак» объявил об увеличении максимально возможного количества болельщиков на домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги с «Уфой».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, максимальная посещаемость «Открытие Банк Арены» на эту встречу должна составить 30% от вместимости стадиона. То есть в реализацию поступит 13,5 тыс. билетов. Согласно требованиям Роспотребнадзора, у каждого болельщика должен быть QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом.

В текущем сезоне РПЛ посещаемость домашних матчей «Спартака» не превышала 3 тыс. человек.

Встреча «Спартак» — «Уфа» пройдёт 25 сентября, начало — в 19:00 мск.

Ранее бывший министр обороны России Сергей Иванов заявил, что количество зрителей на спортивных мероприятиях должен определять исключительно Роспотребнадзор.