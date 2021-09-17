Медведев рассказал, что иностранцы не понимают запрета на использование флага России

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Российский теннисист Даниил Медведев признался, что многие иностранные спортсмены не понимают смысла запрета на присутствие государственных символов России на крупнейших международных соревнованиях из-за санкций WADA.
Медведев рассказал, что иностранцы не понимают запрета на использование флага России
  • © AP Photo/Seth Wenig

«В теннисе никогда не было ограничений на флаг и гимн. У нас индивидуальный вид спорта, мы живём в разных странах, нас тестируют примерно в 20 странах мира за год. То есть вопроса допинга и России здесь не существует. Даже иностранцы приезжают на Олимпиаду, узнают, что нет российского флага, и не понимают этого. Поэтому, если бы на US Open не было российского флага, это был бы нонсенс. Рад, что на всех теннисных турнирах присутствует флаг России», — сказал Медведев в эфире телеканала «Россия 24».

13 сентября спортсмен впервые в карьере стал победителем US Open.

Ранее тренер Медведева заявил, что россиянин в будущем способен выиграть «Уимблдон», но не «Ролан Гаррос».

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