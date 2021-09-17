Медведев рассказал, что иностранцы не понимают запрета на использование флага России

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что многие иностранные спортсмены не понимают смысла запрета на присутствие государственных символов России на крупнейших международных соревнованиях из-за санкций WADA.

«В теннисе никогда не было ограничений на флаг и гимн. У нас индивидуальный вид спорта, мы живём в разных странах, нас тестируют примерно в 20 странах мира за год. То есть вопроса допинга и России здесь не существует. Даже иностранцы приезжают на Олимпиаду, узнают, что нет российского флага, и не понимают этого. Поэтому, если бы на US Open не было российского флага, это был бы нонсенс. Рад, что на всех теннисных турнирах присутствует флаг России», — сказал Медведев в эфире телеканала «Россия 24».

13 сентября спортсмен впервые в карьере стал победителем US Open.

Ранее тренер Медведева заявил, что россиянин в будущем способен выиграть «Уимблдон», но не «Ролан Гаррос».