Медведев рассказал, что иностранцы не понимают запрета на использование флага России
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«В теннисе никогда не было ограничений на флаг и гимн. У нас индивидуальный вид спорта, мы живём в разных странах, нас тестируют примерно в 20 странах мира за год. То есть вопроса допинга и России здесь не существует. Даже иностранцы приезжают на Олимпиаду, узнают, что нет российского флага, и не понимают этого. Поэтому, если бы на US Open не было российского флага, это был бы нонсенс. Рад, что на всех теннисных турнирах присутствует флаг России», — сказал Медведев в эфире телеканала «Россия 24».
13 сентября спортсмен впервые в карьере стал победителем US Open.
Ранее тренер Медведева заявил, что россиянин в будущем способен выиграть «Уимблдон», но не «Ролан Гаррос».