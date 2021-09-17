Тренер Медведева заявил, что Даниил может выиграть Уимблдон, но не «Ролан Гаррос»

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара оценил возможности своего подопечного после победы в финале Открытого чемпионата США — 2021.

«Способен ли Даниил выиграть «Ролан Гаррос» и Уимблдон в 2022 году? «Ролан Гаррос» — думаю, нет. Уимблдон — да. Что касается непосредственно тенниса, то он добился значительного прогресса в своих отношениях с грунтом», — цитирует Сервару Tennis Majors.

Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут.

Ранее Борис Беккер объяснил слёзы Джоковича после поражения в финале US Open.