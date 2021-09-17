Черчесов рассказал, за кого болел в матче «Спартак» — «Легия»

Бывший главный тренер сборной России, московского «Спартака» и «Легии» Станислав Черчесов рассказал, за кого болел в первом туре группового раунда Лиги Европы УЕФА.

«За кого болел в матче «Спартак» — «Легия»? И за «Спартак», и за «Легию». Это мои клубы, в которых я состоял. Поэтому любой результат доставил бы мне удовлетворение», — цитирует Черчесова Interia.

При этом он отметил, что смотрел матч с нейтральной позиции. Черчесов не удивился результату матча.

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» проиграл «Легии» со счётом 0:1. Матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее Черчесов заявил, что «Легия» — это его клуб.