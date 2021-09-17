Черчесов: «Легия» — мой клуб
- РИА Новости
«Поеду ли я на матч-реванш? Меня пригласил президент «Легии». Я не знаю, где и в какой ситуации я буду через несколько недель. Но я обязательно приеду, потому что «Легия» — мой клуб», — цитирует Черчесова Interia.
Он отметил, что в любом случае посетит матч «Легии» в Лиге Европы УЕФА.
В первом туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» проиграл «Легии» со счётом 0:1. Матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
Ранее Черчесов прокомментировал результат матча «Спартак» — «Легия».