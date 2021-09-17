Черчесов: «Легия» — мой клуб

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Бывший главный тренер сборной России, московского «Спартака» и «Легии» Станислав Черчесов рассказал о приглашении президента польской команды Дариуша Миодуски на матч-реванш.
Черчесов: «Легия» — мой клуб
  • РИА Новости

«Поеду ли я на матч-реванш? Меня пригласил президент «Легии». Я не знаю, где и в какой ситуации я буду через несколько недель. Но я обязательно приеду, потому что «Легия» — мой клуб», — цитирует Черчесова Interia.

Он отметил, что в любом случае посетит матч «Легии» в Лиге Европы УЕФА.

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» проиграл «Легии» со счётом 0:1. Матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее Черчесов прокомментировал результат матча «Спартак» — «Легия».

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