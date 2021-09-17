Новичок «Динамо» Лаксальт рассказал о своей любви к московскому клубу
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Лаксальт рассказал, что «Динамо» плотно интересовалось им три месяца.
«Поговорив со всеми, я понял, что «Динамо» — моё. Пока я живу на базе «Динамо», в свободное время играю в Fortnite, выезжаю с Бальбуэной на ужин в Москву», — цитирует Лаксальта «Чемпионат».
Он добавил, что ждёт семью в Москве.
Летом 28-летний уругваец перешёл из «Милана». В прошлом сезоне он выступал за шотландский «Селтик» на правах аренды.
Ранее главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о желании отгородить Арсена Захаряна и Константина Тюкавина от медиа.