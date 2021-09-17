Новичок «Динамо» Лаксальт рассказал о своей любви к московскому клубу

Короткая ссылка
Уругвайский футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал об адаптации в стане бело-голубых.
Новичок «Динамо» Лаксальт рассказал о своей любви к московскому клубу
  • Reuters

Лаксальт рассказал, что «Динамо» плотно интересовалось им три месяца.

«Поговорив со всеми, я понял, что «Динамо» — моё. Пока я живу на базе «Динамо», в свободное время играю в Fortnite, выезжаю с Бальбуэной на ужин в Москву», — цитирует Лаксальта «Чемпионат».

Он добавил, что ждёт семью в Москве.

Летом 28-летний уругваец перешёл из «Милана». В прошлом сезоне он выступал за шотландский «Селтик» на правах аренды.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о желании отгородить Арсена Захаряна и Константина Тюкавина от медиа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить