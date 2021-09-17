Пеллегрини стал первым футболистом, забившим в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций
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Он стал первым игроком, забившим в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
16 сентября «Рома» одержала победу над софийским ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА со счётом 5:1.
25-летний футболист выступает за «Рому» с 2017 года. Он провёл за клуб 116 матчей, в которых забил 15 мячей.
Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о сильных сторонах форварда римской команды Эльдора Шомуродова.