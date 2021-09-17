Президент Примеры обвинил ФИФА в манипуляции данными по проведению ЧМ

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Президент испанской Примеры Хавьер Тебас раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за результатов опроса по проведению чемпионата мира.
Президент Примеры обвинил ФИФА в манипуляции данными по проведению ЧМ
  • Reuters
  • © Susana Vera

«Само исследование ФИФА противоречит заголовку. Все возрастные группы предпочитают проводить чемпионат мира каждые четыре года. Насколько заслуживает доверия ФИФА, если она манипулирует своими собственными данными?» — написал Тебас в своём Twitter.

Согласно опросам ФИФА, 45% респондентов выбрали текущий вариант проведения ЧМ, а сумма трёх других вариантов составляет 55%. Но в заголовке говорится о желании чаще проводить турнир.

Ранее сообщалось, что большинство фанатов хотели бы чаще видеть чемпионат мира.

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