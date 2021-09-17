Президент Примеры обвинил ФИФА в манипуляции данными по проведению ЧМ
- Reuters
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«Само исследование ФИФА противоречит заголовку. Все возрастные группы предпочитают проводить чемпионат мира каждые четыре года. Насколько заслуживает доверия ФИФА, если она манипулирует своими собственными данными?» — написал Тебас в своём Twitter.
Согласно опросам ФИФА, 45% респондентов выбрали текущий вариант проведения ЧМ, а сумма трёх других вариантов составляет 55%. Но в заголовке говорится о желании чаще проводить турнир.
Ранее сообщалось, что большинство фанатов хотели бы чаще видеть чемпионат мира.