Президент Примеры обвинил ФИФА в манипуляции данными по проведению ЧМ

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за результатов опроса по проведению чемпионата мира.

«Само исследование ФИФА противоречит заголовку. Все возрастные группы предпочитают проводить чемпионат мира каждые четыре года. Насколько заслуживает доверия ФИФА, если она манипулирует своими собственными данными?» — написал Тебас в своём Twitter.

Согласно опросам ФИФА, 45% респондентов выбрали текущий вариант проведения ЧМ, а сумма трёх других вариантов составляет 55%. Но в заголовке говорится о желании чаще проводить турнир.

Ранее сообщалось, что большинство фанатов хотели бы чаще видеть чемпионат мира.