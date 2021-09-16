Опрос ФИФА: большинство фанатов хотели бы чаще видеть чемпионат мира

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В пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что, согласно опросу, большинство болельщиков предпочли бы смотреть чемпионат мира раз в два года.
Опрос ФИФА: большинство фанатов хотели бы чаще видеть чемпионат мира
  • Reuters

ФИФА в июле провела онлайн-опрос, в котором приняли участие 23 тыс. человек из 23 стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

Ближайшее мировое первенство состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

В настоящий момент ФИФА рассматривает возможность проведения чемпионатов мира по футболу раз в два года, а не в четыре, как сложилось исторически.

Ранее в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) заявили, что не поддерживают проведение чемпионатов мира раз в два года.

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