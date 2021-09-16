Опрос ФИФА: большинство фанатов хотели бы чаще видеть чемпионат мира
- Reuters
ФИФА в июле провела онлайн-опрос, в котором приняли участие 23 тыс. человек из 23 стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.
Ближайшее мировое первенство состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
В настоящий момент ФИФА рассматривает возможность проведения чемпионатов мира по футболу раз в два года, а не в четыре, как сложилось исторически.
Ранее в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) заявили, что не поддерживают проведение чемпионатов мира раз в два года.