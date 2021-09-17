Полузащитник «Локомотива» Баринов рассказал, насколько сложно было играть с «Марселем»

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал ничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Полузащитник «Локомотива» Баринов рассказал, насколько сложно было играть с «Марселем»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Сегодня не всё получалось, но мы бились и верили, что сможем сравнять счёт. Хорошо, что это получилось», — цитирует Баринова Sport24.

Полузащитник ответил на вопрос, какие встречи в Российской премьер-лиге схожи по интенсивности с игрой против «Марселя».

«Это зависит от того, играешь ты в атаку или обороняешься. В Российской премьер-лиге 5—7 команд играют в оборонительный футбол», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Дженгиз Ундер.

Таким образом, команды набрали по одному очку и делят второе и третье места в турнирной таблице группы E.

Ранее сообщалось, что Николич остался доволен игрой «Локомотива» в матче с «Марселем».

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