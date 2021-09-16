Николич остался доволен игрой «Локомотива» в матче с «Марселем»
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«Доволен, как игроки «Локомотива» отработали сегодняшний матч. В начале встречи у нас были хорошие моменты, Смолов попал в штангу. Увы, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен игрой команды», — цитирует Николича «Чемпионат».
Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Чингиз Ундер.
Таким образом, команды набрали по одному очку и делят второе и третье место в турнирной таблице группы E.
Ранее главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли отреагировал на ничью с «Локомотивом».