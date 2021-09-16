Николич остался доволен игрой «Локомотива» в матче с «Марселем»

Главный тренер московского «Локомотив» Марко Николич прокомментировал ничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Доволен, как игроки «Локомотива» отработали сегодняшний матч. В начале встречи у нас были хорошие моменты, Смолов попал в штангу. Увы, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен игрой команды», — цитирует Николича «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Чингиз Ундер.

Таким образом, команды набрали по одному очку и делят второе и третье место в турнирной таблице группы E.

Ранее главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли отреагировал на ничью с «Локомотивом».