Николич взял на себя вину за удаление Тикнизяна в матче с «Марселем»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал удаление защитника команды Наира Тикнизяна в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Марселем».

«Наир играл хорошо. В первом тайме он действовал рядом со скамейкой и получал подсказки. Конечно, можно было заменить его раньше и не допустить удаления. Но я не сделал замену и беру вину на себя», — цитирует Николича «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Дженгиз Ундер.

Тикнизян получил красную карточку на 56-й минуте игры.

Таким образом, команды набрали по одному очку и делят второе и третье места в турнирной таблице группы E.

Ранее Николич ответил Сампаоли на слова о подавляющем преимуществе «Марселя» над «Локомотивом».