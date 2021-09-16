Николич взял на себя вину за удаление Тикнизяна в матче с «Марселем»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал удаление защитника команды Наира Тикнизяна в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Марселем».
Николич взял на себя вину за удаление Тикнизяна в матче с «Марселем»
  • © Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

«Наир играл хорошо. В первом тайме он действовал рядом со скамейкой и получал подсказки. Конечно, можно было заменить его раньше и не допустить удаления. Но я не сделал замену и беру вину на себя», — цитирует Николича «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Дженгиз Ундер.

Тикнизян получил красную карточку на 56-й минуте игры.

Таким образом, команды набрали по одному очку и делят второе и третье места в турнирной таблице группы E.

Ранее Николич ответил Сампаоли на слова о подавляющем преимуществе «Марселя» над «Локомотивом».

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