Николич ответил Сампаоли на слова о подавляющем преимуществе «Марселя» над «Локомотивом»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал слова наставника «Марселя» о подавляющем преимуществе французской команды в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Это его мнение. Думаю, таким образом он хочет поддержать своих подопечных. Да, у «Марселя» были подходы, но не больше. Если бы мы заканчивали игру в равных составах, то результат мог бы быть другим», — цитирует Николича «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Дженгиз Ундер.

Таким образом, команды набрали по одному очку и делят второе и третье места в турнирной таблице группы E.

Ранее Сампаоли заявил о подавляющем преимуществе «Марселя» в игре с «Локомотивом».