Сампаоли заявил о подавляющем преимуществе «Марселя» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли прокомментировал ничью с московским «Локомотивом» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«У «Марселя» было подавляющее преимущество по ходу всего матча. К сожалению, мы не смогли забить больше одного мяча. У соперника единственный опасный момент воплотился в гол. Это футбол», — цитирует Сампаоли «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, он доволен тем, как сыграл «Марсель».

«Марсель» создал много моментов и пытался одержать победу. Обидно, что мы не победили. Но у нас молодая команда и всё впереди. Впереди много игр, и мы постараемся выйти в плей-офф Лиги Европы», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Чингиз Ундер.

Таким образом, команды набрали по одному очку и делят второе и третье место в турнирной таблице группы E.

Ранее сообщалось, что болельщики «Марселя» не приехали в Москву на игру с «Локомотивом».